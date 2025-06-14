Volkswagen’den Yeni Tasarım Değişikliği!

DOKUNMATIK YÜZEYLERİN YERİNİ FİZİKSEL DÜĞMELER ALIYOR

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, önceden eleştirilen dokunmatik yüzeylerin yerini alacağını belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” şeklinde ifade ediyor. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıt niteliğinde. 2026’dan itibaren Avrupa’daki düzenlemeler, sürücünün bakmadan kullanabileceği fiziksel kontrolleri gerektirecek temel araç işlevlerinin olmasını sağlayacak.

YENİ MODEL 2024’TE PİYASADA

Yeni fiziksel kontrollere sahip ilk model, 2024 yılında yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sunulması beklenen ID.2all olacak. Volkswagen, bu adım ile hem gelen eleştirilere yanıt veriyor hem de araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KÂRLILIKTA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık %40,6 oranında düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, otomobil üreticisi Škoda Auto’yu da bünyesinde barındırıyor ve bu durumu bugün bir basın bülteninde bildirdi. Ancak, çeyreklik satışlar yıllık %2,8 artışla neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl satışların genel olarak %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları, bir önceki yıla göre %0,9 artıyor ve 2,1 milyon araca ulaşmış durumda. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” diyor. Grubun kârlılığı, elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilenmiş. Çeyrek dönem içerisindeki işletme karı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 azalarak 2,87 milyar avroya gerilemiş. Ayrıca grup, bugün yaptığı açıklamada Škoda Auto’nun işletme karını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.