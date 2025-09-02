Volkswagen Fiyatları İndirimle Düşürüldü

ABSÜRT ZAM ORANLARI

Son dönemde Volkswagen, dikkat çeken fiyat artışları gerçekleştirdi. Rakip markalarının sessiz kaldığı zamanlarda bile zam yapmaktan kaçınmadı. Fiyatlar bu noktada oldukça yükseldi ve Volkswagen’in en düşük donanım seviyesine sahip olan Polo modeli bile 2 milyon TL civarında bir değere ulaştı.

YENİ YÖNLENDİRMELER

Fiyatların bu denli yüksek olması, Volkswagen almayı amaçlayan kişileri alternatif markalara yönlendiriyor. Diğer üreticilerde benzer fiyatlarla çok daha zengin donanımlara sahip araçların bulunması, tüketicilerin tercihlerini değiştiriyor.

İNDİRİM UYGULAMALARI

Bu durumun bilincinde olan Volkswagen, çözüm olarak liste fiyatlarında indirim yapmayı tercih ediyor. Müşterilere hangi modellerde ve ne kadar indirim uygulanacağı merak ediliyor.