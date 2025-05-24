Volkswagen Fiyatları Uçtu! 400 Bin TL İndirim

VOLKSWAGEN’İN FİYAT POLİTİKASI

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından biri olan Volkswagen, Türkiye’deki absürt fiyat politikasının sonuçlarıyla karşılaşıyor. Volkswagen Polo’nun fiyatı 2 milyona yaklaşarak tüketicilerde soru işaretleri oluşturuyor. Ancak Volkswagen Türkiye, bu fiyat sorununu çözmek adına belirli adımlar atmaya başladı.

POLONUN GEÇMİŞTEKİ FİYATI

Geçtiğimiz yıl, 950 bin TL’ye otomatik vites Life paket bir Volkswagen Polo satın almak mümkündü. Fakat Volkswagen, neredeyse her ay otomobil fiyatlarını artırarak, bu durumu değiştirdi. Hali hazırda, güncel liste fiyatlarına göre otomatik vites Life paket bir Polo almak isteyenler, neredeyse 1.8 milyon TL ödemek zorunda kalıyor.