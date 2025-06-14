Volkswagen, Geri Dönüş Yapıyor! Tasarım Değişiyor

DOKUNMATIK YÜZELERİN YERİNİ FİZİKSEL DÜĞMELER ALIYOR

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, önceden sıkça eleştirilen dokunmatik yüzeylerin yerine geçeceğini vurguladı. Mindt, “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” diyor. Volkswagen’in kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıt oluşturuyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini zorunlu kılacak.

YENİ MODELLER MÜŞTERİLERLE BULUŞUYOR

Yeni kontrollere sahip ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacak. Volkswagen, bu adımla eleştirilere yanıt veriyor ve araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmaya çalışıyor.

VOLKSWAGEN’IN KÂRI DÜŞÜYOR

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 düşerek 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, bu durumu bugün bir basın bülteninde açıkladı. Ancak çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yılın genelinde satışların %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları ise bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” dedi. Grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini belirtti. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Ayrıca, grup bugün Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını duyurdu.