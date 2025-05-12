Gündem

Volkswagen Passat’ın Fiyatları Artmış Durumda

volkswagen-passat-in-fiyatlari-artmis-durumda

OTOMOBİL PİYASASINDA YÜKSELEN FİYATLAR

Volkswagen, son günlerde sıfır otomobil fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Bu zamların en fazla etki gösterdiği modellerden biri ise Volkswagen Passat. Bir dönem Türkiye’de oldukça ilgi gören bu araç, şimdi Station versiyonu ile tüketicilere sunuluyor. Ancak bu aracın fiyatları, eski satış performansını göstermesinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

PASSAT’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç fiyatlarına ilerleyen dakikalarda değineceğiz fakat öncelikle sunduğu özelliklere göz atalım. Model, giriş donanım seviyesinde 150 beygir güç üreten 1.5 litrelik eTSI motoru ile dikkat çekiyor. Bu motor, klasik DSG şanzıman ile bir araya gelerek performans anlamında beklentileri karşılamayı başarıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırşehir’de Sigorta Dolandırıcıları Tutuklandı

Araç sigortası yaptırmak isteyenlerin hesap bilgilerine izinsiz erişen şebekeye düzenlenen operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı ve birçok dijital delil ele geçirildi.
Gündem

Husumetlisini Sokakta Bıçakladı

İstanbul Bahçelievler'de aralarındaki husumet nedeniyle Güney Düzyer, Barış İmirgi'yi sokakta 11 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay, sokak ortasında gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.