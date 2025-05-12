Volkswagen Passat’ın Fiyatları Artmış Durumda

OTOMOBİL PİYASASINDA YÜKSELEN FİYATLAR

Volkswagen, son günlerde sıfır otomobil fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Bu zamların en fazla etki gösterdiği modellerden biri ise Volkswagen Passat. Bir dönem Türkiye’de oldukça ilgi gören bu araç, şimdi Station versiyonu ile tüketicilere sunuluyor. Ancak bu aracın fiyatları, eski satış performansını göstermesinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

PASSAT’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Araç fiyatlarına ilerleyen dakikalarda değineceğiz fakat öncelikle sunduğu özelliklere göz atalım. Model, giriş donanım seviyesinde 150 beygir güç üreten 1.5 litrelik eTSI motoru ile dikkat çekiyor. Bu motor, klasik DSG şanzıman ile bir araya gelerek performans anlamında beklentileri karşılamayı başarıyor.