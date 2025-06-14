Volkswagen Tasarımı Yeniliyor, Müşteri Talebine Yanıt

FİZİKSEL DÜĞMELERİN ÖNEMİ ARTACAK

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, önceki dokunmatik yüzeylerin dokunsal geri bildirim eksikliği nedeniyle sıkça eleştirildiğini ve bu düğmelerin yerini alacağını belirtti. Mindt, “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” dedi. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıt niteliğinde. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün dikkat dağılmadan çalıştırabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerinin bulunmasını zorunlu kılacak.

YENİ MODEL YOLDA

Yeni fiziksel kontrollerle donatılan ilk model, 2024 yılında yaklaşık 25.000 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi öngörülen ID.2all olacak. Volkswagen, bu adımla birlikte hem eleştirilere yanıt vermeyi planlıyor hem de araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KÂRLARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte önceki yıla kıyasla %40,6 oranında azalarak 2,19 milyar avroya düştü. Şirket, bünyesindeki otomobil markası Škoda Auto ile birlikte bu durumu bugün bir basın bülteni aracılığıyla duyurdu. Ancak çeyreklik satışlar, yıllık bazda %2,8 artışla neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, yıllık satışların %5 oranında bir artış göstereceğini öngörüyor. Grubun üç aylık satış rakamları, önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” ifadesini kullandı. Kârlılığın elektrikli araç satışlarındaki artış sebebiyle olumsuz etkilendiğini söyledi. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 gerileyerek 2,87 milyar avroya düştü. Ayrıca, bugün yapılan açıklamada, Škoda Auto’nun işletme kârının yaklaşık %2 artışla 546 milyon avroya çıktığı belirtildi.