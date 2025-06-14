Volkswagen Tasarımını Değiştiriyor! Yeni Kontroller Geliyor

FİZİKSEL DÜĞMELERİN ÖNEMİ

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmelerin, önceki dokunmatik yüzeylerin sıkça eleştirilen dokunsal geri bildirim eksikliğini gidereceğini vurguladı. Mindt, “Artık tahmin yok, geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” dedi. Volkswagen’in bu kararı, müşteri geri bildirimlerine ve yeni güvenlik standartlarına bir yanıt niteliği taşıyor. 2026’dan itibaren Avrupa düzenlemeleri, sürücünün bakmadan kullanabileceği fiziksel kontrollere sahip temel araç işlevlerini zorunlu kılacak.

YENİ MODEL VE HEDEFLER

Yeni düğmelere sahip ilk model, yaklaşık 25.000 avro fiyatıyla önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen ID.2all olacak. Volkswagen bu adım ile eleştirilere yanıt vererken, araçlarının kullanıcı konforunu ve güvenliğini de artırmaya çalışıyor.

KARLARDAKİ DÜŞÜŞ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, birinci çeyrekte yıllık bazda %40,6 azalarak 2,19 milyar avroya geriledi. Otomobil üreticisi Škoda Auto’yu da bünyesine dahil eden şirket, bu durumu bugün bir basın bülteninde açıkladı. Öte yandan çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artış göstererek neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, bu yıl satışların toplamda %5’e kadar artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları ise bir önceki yıla göre %0,9 artarak 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” ifadelerini kullandı. Grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini belirtti. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 azalarak 2,87 milyar avroya geriledi. Grup ayrıca, bugün Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını açıkladı.