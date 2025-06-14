Volkswagen Tasarımlarını Değiştiriyor! YENİ Modeller Geliyor

Mindt, direksiyondaki fiziksel düğmeler sayesinde, önceki dokunmatik yüzeylerin sıkça eleştirilen dokunsal geri bildirimin eksikliğini gidereceğini belirtiyor. Mindt, “Artık tahmin yok geri bildirim ortada, gerçek ve insanlar onu seviyor. Dürüst olmak gerekirse bu bir araba. Bu bir telefon değil,” diyor. Volkswagen, bu değişikliği müşteri geri bildirimleri ve yeni güvenlik standartlarına yanıt olarak gerçekleştiriyor. 2026’dan itibaren Avrupa’da, sürücünün bakmadan kullanabileceği fiziksel kontroller içeren araç işlevleri zorunlu hale gelecek.

YENİ MODELİN TANITIMI

Yeni fiziksel kontrollerle donatılan ilk model, önümüzdeki yıl yaklaşık 25.000 avro fiyatla piyasaya sürülecek olan ID.2all olacak. Volkswagen, bu adımla hem gelen eleştirilere cevap veriyor hem de araç kullanıcılarının konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ŞİRKETİN KARLARINDA DÜŞÜŞ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in net kârı, bu yılın birinci çeyreğinde yıllık olarak %40,6 azalarak 2,19 milyar avroya geriledi. Şirket, bu durumu Škoda Auto’yu da kapsayan bir basın bülteni aracılığıyla açıkladı. Ancak, çeyreklik satışlar yıllık bazda %2,8 artarak neredeyse 77,6 milyar avroya ulaştı. Volkswagen, 2023 yılında toplam satışların %5 oranında artmasını bekliyor. Grubun üç aylık satışları, bir önceki yıla göre %0,9 artışla 2,1 milyon araca ulaştı. Grup Finans Direktörü Arno Antlitz, “Volkswagen Grubu, beklendiği gibi yılın karışık bir başlangıcını yaptı,” dedi. Ayrıca, grubun kârlılığının elektrikli araç satışlarındaki artış tarafından olumsuz etkilendiğini de ifade etti. Çeyrekteki işletme kârı, bir önceki yıla göre neredeyse %37 düşerek 2,87 milyar avroya geriledi. Şirket, aynı zamanda Škoda Auto’nun işletme kârını yaklaşık %2 artırarak 546 milyon avroya çıkardığını da duyurdu.