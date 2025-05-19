volkswagen-tayron-u-taksitlerle-edinin

YENİ SUV SEGMENTİne GİRİŞ

Otomobil pazarında dikkat çeken Volkswagen, hem içten yanmalı hem de hibrit seçenekleriyle 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de SUV segmentine farklı bir boyut kazandırıyor. Markanın büyük ailelere yönelik tasarladığı Volkswagen Tayron, kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE GENCİ HACİM

Geniş iç hacmi, ileri düzey teknolojik donanımı ve güçlü motor performansı sayesinde Tayron, adeta üst segment bir deneyim sunuyor. Bu lüks SUV’un fiyatının, elektrikli rakipleri ile benzer seviyelerde olması dikkat çekici. Volkswagen’in uyguladığı finansman kampanyaları sayesinde, Tayron’a sahip olmak da oldukça kolaylaşıyor.

UYGUN ÖDEME PLANI

Aylık uygun taksit seçenekleri ile “TOKİ kredisi öder gibi” bir ödeme planı sunarken, Tayron’un fiyatı, yerli üretim TOGG T10X ile aynı seviyelere ulaşmış durumda. Bu durum, Tayron’u sadece geniş aileler için değil, prestijli ve donanımlı bir SUV arayan herkesin ilgi odağı haline getiriyor.