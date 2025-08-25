Volkswagen Ve Xpeng’in Ortaklığı Genişliyor

VOLKSWAGEN VE XPEMG’DEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Almanya’nın köklü markası Volkswagen ile Çin’in hızla yükselen otomotiv şirketi Xpeng, otomotiv sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım atıyor. İki firma arasındaki stratejik işbirliği, sadece tamamen elektrikli araçlarla sınırlı kalmayıp, benzinli ve hibrit motorlu modellerin de kalbinde yer alacak yeni bir elektronik mimari geliştirmeyi de içeriyor. Bu adım, küresel rekabetin en yoğun olduğu Çin pazarında büyük değişimlere neden olabilecek bir potansiyele sahip olarak değerlendiriliyor.

YENİ ELEKTRONİK MİMARİ GELİŞİYOR

Volkswagen Grubu ile Xpeng, ortaklaşa geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) adı verilen elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını büyütme kararı alarak sektörde dikkatleri üzerine çekti. Başlangıçta yalnızca Çin’de üretilen batarya elektrikli araçlarda kullanılan bu platformun, 2027 yılından itibaren benzinli ve hibrit araçlara da entegre edilmesi planlanıyor. Yazılım tabanlı yapısıyla bu sistemin, araçların uzun vadeli değerini korumasına yardımcı olması hedefleniyor. Volkswagen’ın Çin’de üretim yapan benzinli araçları, gelişmiş sürüş destek teknolojileri ve akıllı kokpit özellikleriyle dikkat çekiyor.