Volkswagen Ve Xpeng Ortaklıklarını Genişletiyor

VOLKSWAGEN VE XPENG’İN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Almanya’nın köklü markası Volkswagen ile Çin’in hızla yükselen otomotiv devi Xpeng, endüstrinin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım atıyor. İki şirket arasındaki bu stratejik işbirliği, sadece tamamen bataryalarla çalışan araçları değil; aynı zamanda benzinli ve hibrit motorlu modellerin de temelini oluşturacak yeni bir elektronik mimari geliştirilmesini kapsıyor. Bu hamlenin, küresel rekabetin en zorlu şekilde yaşandığı Çin pazarında önemli etkiler yaratabileceği düşünülüyor.

İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMI ARTARIYOR

Volkswagen Grubu ile Xpeng, ortaklaşa geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) adını verdikleri elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını genişletme kararı aldı. İlk aşamada yalnızca Çin’de üretilen batarya elektrikli araçlarda kullanılan bu platform, 2027 yılından başlayarak aynı ülkede üretilen benzinli ve hibrit araçlara da entegre edilecek. Yazılım tabanlı yapısının uzun vadede araçların değerini korumasına yardımcı olması hedefleniyor. Şu anda Volkswagen’ın Çin’deki benzinli araçları, gelişmiş sürüş destek teknolojileri ve akıllı kokpit özellikleriyle dikkat çekiyor.