Volkswagen Ve Xpeng, Ortaklıklarını Genişletiyor

VOLKSWAGEN VE XPENG’İN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Almanya’nın köklü otomobil üreticisi Volkswagen ile Çin’in yükselmekte olan otomotiv markası Xpeng, sektördeki geleceği etkileyen önemli bir adım atıyor. İki şirket arasındaki bu stratejik işbirliği, sadece elektrikle çalışan araçları değil, aynı zamanda benzinli ve hibrit motorlu otomobillerin de kalbinde yer alacak yeni bir elektronik mimari üzerinde çalışmayı kapsıyor. Bu önemli gelişme, global rekabetin yoğun olduğu Çin pazarında büyük bir etki yaratabilecek potansiyel taşımakta.

İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMI GIDAĞIYOR

Volkswagen Grubu ve Xpeng, geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) adlı elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını genişletme kararı aldı. Bu karar, sektörde büyük yankılar uyandırıyor. İlk aşamada yalnızca Çin’de üretilen batarya elektrikli araçlarda kullanılacak bu platform, 2027’den itibaren aynı ülkede üretilen benzinli ve hibrit modellere de entegre edilecek. Yazılım tabanlı yapısı aracılığıyla, araçların uzun vadede değerini koruması ön plana çıkarılıyor. Volkswagen, Çin’de üretilen benzinli araçlarıyla gelişmiş sürüş destek teknolojileri ve akıllı kokpit özellikleri ile dikkat çekiyor.