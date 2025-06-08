Wagner, 3 Yıl Sonra Mali’den Ayrıldı

WAGNER GRUBU MALI’DEN ÇEKİLDİ

Rus paralı asker grubu Wagner, 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Mali’den çekildiğini duyurdu. Wagner’in yaptığı açıklamada, Batı Afrika’daki operasyonlarını “başarıyla tamamladığı” vurgulandı. Mali’deki silahlı gruplara karşı sürdürülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı belirtildi. Ayrıca, isyancı güçlerin geri püskürtüldüğü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

RUS VARLIĞI YENİ BİR OLUŞUMA DEVROLACAK

Ulusal basında yer alan haberlerde, Wagner’in çekilmesinin ülkedeki Rus varlığının sona ermesi anlamına geldiği ortaya kondu. Bununla birlikte, Wagner sonrası dönemde Rusya destekli yeni bir paramiliter oluşum olan Afrika Kolordusu’nun Mali’deki faaliyetlerin devralacağı öne sürüldü. Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide’ye bağlı gruplar ve DEAŞ’ın saldırılarına maruz kalıyor.

MALI’NIN GÜVENLİK SORUNLARI VE ASKERİ YÖNETİM

Mali, bu terör örgütleriyle mücadele ederken, sivil hükümetin bu tehditle baş edemediği yönündeki eleştiriler sonrası ordu yönetimi devralmıştı. Fransa, güvenliği sağlamak için 2013 yılında Mali’ye asker göndermiş ancak 2022’de birliklerini geri çekmişti. Fransız askerlerinin ayrılmasının ardından, askeri yönetim Rusya merkezli Wagner Grubu ile işbirliğine gitmişti.