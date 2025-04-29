Wanda Nara, L-Gante’den tekrar ayrıldı

MAURO ICARDI İLE OLAN EŞİNLİĞİNİN SONU

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile 10 yıllık evliliği ihanet nedeniyle sona eren Wanda Nara, daha önce “Çocuklarımın bana ihtiyacı var” diyerek Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante’den ayrıldığını açıklamıştı. Kısa bir süre sonra Nara, L-Gante ile yeniden bir araya gelmişti.

SOSYAL MEDYADA DÜZENLEMELER

Wanda Nara, L-Gante ile tekrar ayrıldığını duyurdu. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmemeye karar verdi.

Wanda Nara, Instagram hesabından Brezilya’da bulunduğunu belirtti ve “Yılan kolyemi çıkarmak dışında hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok” ifadelerini kullandı.