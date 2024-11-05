“Wanda Nara ve L-Gante’nin Canlı Yayını”

Mauro Icardi’nin Takipten Çıkışı

Galatasaray’ın öne çıkan golcüsü Mauro Icardi, Cadılar Bayramı partisinde eşi Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile görüntülenmesinin ardından önemli bir adım attı ve Wanda’yı sosyal medya üzerinden takipten çıkardı.

Wanda Nara’nın L-Gante ile Görüntüleri

Arjantin’de bulunan Wanda Nara, önceden L-Gante ile vakit geçirdi. Gün boyunca ünlü rapçi ile birlikte çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. L-Gante de karşılık olarak, Wanda Nara ile benzer paylaşımlar gerçekleştirdi.

Sosyal Medya Gündemi

Akşam saatlerinde Instagram’dan L-Gante ile ortak canlı yayın yapan Wanda Nara, rapçinin defalarca öpmesiyle sosyal medya üzerinde gündem oldu. Bu durum, takipçileri arasında büyük bir etki yarattı ve çok sayıda yorum almasına neden oldu.