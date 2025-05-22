Washington’da Silahlı Saldırı! İki Çalışan Vurdu

ODAĞA ALINAN HIZLI MÜDAHALE

ABD’nin başkenti Washington’da, Başkent Yahudi Müzesi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı yaşamını yitirdi. Yerel saatle 21.05’te meydana gelen bu olayda, bir erkek ve bir kadın çalışan, müzede katıldıkları etkinlikten çıkarken vuruldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıyı “anlamsız bir cinayet” olarak tanımladı ve yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü aktardı. Olayın ardından Washington polisi ve FBI ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Şehrin ana caddeleri kapatıldı ve saldırının nedeni üzerine kapsamlı bir inceleme başlatıldı.