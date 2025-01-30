Washington’da Uçak ve Helikopter Çarpışması Yaşandı

UÇAK VE ASKERİ HELİKOPTER ÇARPIŞTI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopterin çarpıştığını duyurdu. American Airlines’a ait ticari uçak ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri’ne düştü. The New York Times, Potomac Nehri’nde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor. Bölgede bulunan birçok kişi, nehir kenarlarına araçlarını park ederek kurtarma faaliyetlerini izliyor.

NEHRİNDEN CANSIZ BEDENLER ÇIKARILDI

CBS, Potomac Nehri’nden 18 cansız bedenin çıkarıldığını aktardı. Washington Post gibi diğer medya kuruluşları da çok sayıda cansız bedenin sudan çıkarıldığını belirtiyor ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçak ile çarpışan askeri helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki aracın havada çarpıştığı anlar görüntülendi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara dair bazı görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Potomac Nehri’ne düşen uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu, helikopterde ise 3 askeri personelin yer aldığı bildirildi. Ronald Reagan Havalimanı ve çevresine çok sayıda polis ve kurtarma görevlisi gönderildi. Havanın ve nehrin soğuk olması nedeniyle kurtarılması muhtemel kazazedelerin çıkarılması için yetkililerin zamanla yarıştığı belirtildi.

ENKAZ SU ALTINDA, KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enkazın Potomac Nehri’ne düştüğü açıklandı ve arama kurtarma botlarının bölgeye sevk edildiği bildirildi. Çok sayıda asker ve acil durum ekibi olaya müdahale ediyor. American Airlines, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat olduğunu doğruladı ancak kaza için “Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray basın ofisi, Başkan Donald Trump’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yönetimin düşüncelerinin ve dualarının olayda bulunan herkesle birlikte olduğunu ifade etti.

BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN DUAMIZI EDİN

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, uçak kazasıyla ilgili olarak “Lütfen bu akşam Reagan havaalanı yakınında meydana gelen kazada bulunan herkes için dua edin. Durumu izliyoruz ancak şimdilik en iyisini umalım” dedi. Ronald Reagan Ulusal Havaalanı’nda tüm seferler durduruldu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medyadan bakanlığın “bu korkunç olayda arama ve kurtarma çalışmaları için tüm mevcut ABD Sahil Güvenlik kaynaklarını seferber ettiğini” bildirdi.

SON ÖLÜMLÜ KAZA 2001’DE MEYDANA GELDİ

Son ölümlü American Airlines kazası, 2001’in sonlarında yaşandı. American Airlines uçağı, New York’taki Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan kalkarken türbülansa girmiş ve doğru müdahale yapılamaması sonucu uçakta 260 kişi ve yerde 5 kişi yaşamını yitirmişti.