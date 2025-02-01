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Washington’daki Uçak Kazasında Gelişme

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KAZANIN DETAYLARI

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) yetkili Todd Inman, Washington’da bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışarak nehre düşmesinin ardından, kazada yer alan askeri helikopterin karakutusunun bulunduğunu duyurdu. Inman, karakutunun güvenli bir şekilde NTSB merkezine ulaştığını ve alınan verilerle kesin bir sonuca ulaşma konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

İlgili kurum, kaza sonrası detaylı araştırma yapmayı sürdürüyor. Karakutudaki verilerin incelenmesi, kazanın sebeplerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür olayların önlenmesi için gereken önlemlerin alınması, güvenlik alanında kritik bir konudur.

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