Wednesday Hayranlarının İsteği Onaylandı!

Duygusal Anların Beklentisi

Wednesday dizisinin hayranları, Jenna Ortega’nın canlandırdığı karakterin daha duygusal bir yönünü görmeyi bekliyor. İkinci sezonda, Wednesday’in en yakın arkadaşı Enid Sinclair’in ölümüne dair bazı ipuçları veriliyor. Hayranlar, baş karakterin taş gibi duruşunun ardındaki duyguları sergileyeceği unutulmaz bir sahneyi dört gözle bekliyor.

Hayran Talepleri ve Performans Beklentisi

Hayranların bu isteği sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Bir hayran, karakterin “tamamen kontrolünü kaybetmesini, duygularını göstermesini” istediğini belirtti. Diğer bir fan ise “yüzünde yenilgi ifadesiyle duygularını her zamankinden daha açık göstermesini” talep etti. Bu beklentiler, dizinin ilerleyen bölümlerinde daha derin bir hikaye sunma olasılığını gündeme getiriyor.

Gizemli Fotoğraf ve Teoriler

Dizinin sahne arkasında çekilmiş bir fotoğraf, Wednesday’in üzgün görünmesiyle dikkat çekti. Ancak, bu fotoğrafın söylenti olarak dolaşan bir beden değişimi hikâyesiyle ilgisi olabileceği düşünülüyor. Jenna Ortega, bu teoriye karşı çıkarak, “Bence bu bir hata olur. İyi karşılanmaz. Bunu istemem.” sözleriyle bu iddiaları yalanladı.

