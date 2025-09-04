WhatsApp’a Yakın Arkadaşlar Özelliği Geliyor

YENİ ÖZELLİKLER İLE GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların durum paylaşımlarını daha güvenilir ve özel bir hale getirmek amacıyla yeni bir özelliği test ediyor. Uygulamanın beta sürümünde elde edilen bilgilere göre, Instagram’da uzun zamandır bulunan “Yakın Arkadaşlar” listesi artık WhatsApp’a da ekleniyor. Bu yeni özellik kullanıcıların durum güncellemelerini yalnızca seçtikleri kişilerle paylaşabilmesini sağlıyor.

GİZLİ OLARAK YÖNETİLEN LİSTE

Yapılan geliştirmeyle birlikte kullanıcılar, durum güncellemelerini tamamen gizlilik ayarları üzerinden yönetebilecek. Paylaşımlar, özel bir renkle işaretlenerek yalnızca yakın arkadaşlara ait olduğu kolayca anlaşılacak. Listeye kişi eklemek veya çıkarmak ise tamamen gizli olacak; belirtilen kişilere herhangi bir bildirim gitmeyecek.

ŞİFRELEME VE SÜRE SINIRI

Bütün durum güncellemeleri, WhatsApp’ın diğer içeriklerinde olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile korunacak ve 24 saat içerisinde otomatik olarak silinecek. Bu yenilik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, Instagram’daki gibi daha özel ve samimi içeriklerini güvenle paylaşabilecek. Yeni özellik, hem gizlilik hem de kullanıcı deneyimi açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor.