WhatsApp’a Yakın Arkadaşlar Özelliği Geliyor

whatsapp-a-yakin-arkadaslar-ozelligi-geliyor

YENİ ÖZELLİK TEST EDİLİYOR

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların durum paylaşımlarını daha özel ve güvenli hale getirmek için yeni bir özelliği test ediyor. Şirketin beta sürümünde ortaya çıkan bilgiler, Instagram’da uzun süredir bulunan “Yakın Arkadaşlar” listesi özelliğinin artık WhatsApp’a entegre edileceği yönünde.

DURUM PAYLAŞIMLARI DAHA GİZLİ OLACAK

Bu yeni düzenleme sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerini yalnızca seçtikleri kişilerle paylaşma imkanına sahip olacak. Yakın arkadaşlar listesi, tamamen gizlilik ayarları üzerinden yönetilebiliyor. Paylaşımlar ise özel bir renkle işaretlenerek yalnızca yakın arkadaşlar için özel olduğu kolayca fark edilebilecek. Listeye kişi eklemek ya da çıkarmak tamamen gizli kalacak; karşı taraf durumdan haberdar olmayacak.

ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ayrıca, tüm durum güncellemeleri WhatsApp’ın diğer içeriklerinde olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile korunacak ve 24 saat içinde otomatik olarak silinecek. Bu yenilik, WhatsApp kullanıcılarının tıpkı Instagram’da olduğu gibi daha samimi ve özel içeriklerini güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyacak. Yeni özellik, hem gizlilik hem de kullanıcı deneyimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

