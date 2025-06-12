WhatsApp’a Yeni Özellik: Mesajları Özetleyin

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WHATSAPP’DAN YENİ ÖZELLİKLE KULLANICILARA RAHAATLİ OKUMA İMKANI

Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman darlığı çeken veya biriken mesajları okumaya fırsat bulamayan kullanıcıları sevindirici bir yenilik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan bu gelişme, uygulamanın en son Android beta sürümünde dikkat çekiyor. Yapay zeka desteği sayesinde, artık okunmamış mesajlar özetlenecek.

OKUNMAMIŞ MESAJLARIN HIZLI GÖSTERİMİ

Yeni özellik, bir sohbette fazla sayıda okunmamış mesaj biriktiğinde devreye giriyor. Meta’nın yapay zeka sistemi, bu mesajları kısa bir şekilde özetleyerek, kullanıcıların kaçırmış olabileceği önemli noktaları öne çıkarıyor. Ekran görüntülerine göre, özetler doğrudan sohbet ekranında yer alacak. Ancak dikkat çekici bir şekilde, bu özetlerin yalnızca ilgili kullanıcıya özel olduğu ve diğer tarafların bu özetlere erişemeyeceği ifade ediliyor. Özetler, Meta’nın geliştirdiği yapay zeka olan Meta AI tarafından hazırlanacak. WhatsApp, bu süreçte gizliliğin ön planda olacağını ve mesajların içeriğine başka kişilerin ulaşma ihtimalinin bulunmadığını vurguluyor.

ÖZELLİĞİN NE ZAMANAKTİF OLACAĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şu an test aşamasında olan bu özellik, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir bilgi vermiyor. Meta AI’nın Türkiye’de henüz aktif olmaması nedeniyle, bu yeni özellikle ilgili gelişmelerin ülkemize ulaşmasının diğer bölgelere nazaran daha uzun bir süre alabileceği düşünülüyor.

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