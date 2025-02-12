‘WhatsApp Skandalı: İngiltere’de Görevden Alınma Krizi’

İNGILTERE’DE WHATSAPP GRUBU SKANDALI

İngiltere’de Stockport bölgesinde oluşturulan “Trigger Me Timbers” (Tetikleyin beni keresteler) isimli WhatsApp grubunda paylaşılan mesajlar ifşa oldu. Seçimi kazanarak göreve gelen İşçi Partisi’nin 11 meclis üyesi ve 1 milletvekili, ayrıca Sağlık Bakanı olan Andrew Gwynne, gruba üye olmaları sebebiyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

SKANDAL MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Mail On Sunday tarafından deşifre edilen sohbetlerde, görevden alınanların ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleri kullandığı, ayrıca seçmenlerle alay ettikleri mesajlar tespit edildi. Bu durum, siyasi arenada büyük bir tartışma yaratmış durumda.