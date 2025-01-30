WhatsApp’ta Tek Seferlik Gönderi Hatası

HATA SONUCU GÖRÜNTÜLEME SORUNU

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın “bir kez görüntüleme” fonksiyonu, bir hata nedeniyle “birden fazla kez” görüntülenebiliyor. WhatsApp, bir medya içeriğini paylaşıp, bunun geniş kitlelerde dolaşmasını istemediğiniz durumlar için “bir kez görüntülendikten sonra kaybolan medya” ya da “tek seferlik fotoğraf” şeklinde bir özellik sunuyor. Bu özellik, gönderdiğiniz fotoğraf veya videonun karşı taraf tarafından görüntülendikten sonra tamamen silinmesini sağlayarak, kullanıcıların gizliliğini korumayı hedefliyor. Ancak, bu özelliğin işlevinin tam anlamıyla çalıştığı söylenemez.

İOS KULLANICILARINI ETKİLEYEN HATA

iOS işletim sistemi üzerindeki bir hata, kullanıcıların “tek seferlik fotoğrafları” diledikleri kadar görüntülemelerine olanak tanıyor. Geçtiğimiz hafta siber güvenlik araştırmacısı Ramshath, bu hatayı açıkladı. Hatanın kötüye kullanılması oldukça kolay olsa da, bunu yapmak için herhangi bir teknik bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Birisinin size “tek seferlik” medya göndermesi durumunda, yapmanız gerekenler oldukça basit. Ayarlar > Depolama ve Veri > Depolamayı Yönet adımlarını izleyerek, gönderici ile olan sohbetinizi bulup “En yeniye göre” sıraladığınızda, “tek seferlik” medyanın hâlâ orada bulunduğunu görebilirsiniz.

METANIN GİZLİLİK SORUNU

Söz konusu hata, yalnızca iPhone kullanıcılarını etkiliyor ve “sadece iPhone” kullanıcılarının sayısının da oldukça fazla olduğu göz önünde bulundurulursa, WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın önemli bir gizlilik hatası yaptığı anlaşılabiliyor. Ramshath, bu hatayı Meta’nın “hata ödülü” programı aracılığıyla bildirdiğini ve Meta’nın kendisine “sorunun farkında olduklarını ve düzeltmek için çalıştıklarını” belirttiklerini ifade ediyor. Meta, bu konudaki çalışmalarını tamamlamış olmalı ki, WhatsApp’ın 25.2.3 iOS sürümünde sorun giderildi. Kullanıcılara uygulamalarını güncellemeleri öneriliyor, özellikle de “tek seferlik” içeriklerinin “tek seferlik” kalmasını istiyorlarsa.

GEÇMİŞTEKİ PROBLEMLER

WhatsApp, “tek seferlik” medyalarla ilgili daha önce de sorunlar yaşamıştı. 2024 yılı Eylül ayında güvenlik araştırmacıları, kaybolması gereken bir içeriğin URL adresini girerek, görüntülenmemesi gereken bir dosyaya ulaşabildiklerini ortaya çıkarmıştı. Bu sorun da daha sonra WhatsApp tarafından çözülmüştü.