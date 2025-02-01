Whatsapp’tan İsrail Yazılımına Dair Açıklama

WHATSAPP HAKKINDA MAHREMİYET RİSKİ

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, bir WhatsApp yetkilisi, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin “Paragon Solutions” adlı İsrail firmasının casus yazılımı aracılığıyla “hedef alındığına ve muhtemelen bilgilerinin ele geçirildiğine dair yüksek güven” duyduğunu bildirdi.

KÖTÜ AMAÇLI SALDIRILAR

Yetkili, saldırıların 2024 Aralık’ta durdurulduğunu ve hedeflerin ne kadar süredir tehdit altında olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmadığını belirtti. Bu saldırıların, grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları kullanılarak yapıldığı ifade edildi. WhatsApp, Paragon’a yasal bir uyarı mektubu gönderdiğini ve bu şirket hakkında yasal işlem başlatmayı planladığını açıkladı. Şirket yetkilisi, “Bu casus yazılım şirketlerinin neden hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin son örneğidir.” dedi.

WhatsApp, bu saldırıdan etkilenmiş olabilecek kişileri doğrudan bilgilendirdi. Saldırının arkasındaki failler hakkında net bir açıklama yapılmazken, Paragon henüz bu iddialara yanıt vermedi. Paragon’un casus yazılımı Graphite, bir telefona bulaşınca, yazılımı kontrol eden kişi WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabiliyor ve telefona tam erişim sağlayabiliyor.