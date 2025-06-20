Wilma Elles Dördüncü Çocuk Bekliyor

WİLMA ELLES İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR

Bir dönemde büyük ilgi gören Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan Wilma Elles, yeniden anne oluyor. 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, sosyal medya üzerinden bebek beklediğini açıkladı.

HAMİLELİK HABERİ KAMERALAR ÖNÜNDE

Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ BÜYÜTÜYOR

Hamilelik sürecine dair fotoğraflar paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem de hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” dedi.

Türk VATANDAŞLIĞINI KAZANDI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra isminin “Mücella” olduğunu duyurmuştu. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le ilişki yaşamaya başlayan Elles, 2015 yılında Milat ve Melodi adlı ikiz çocukları dünyaya getirmişti. 2019’da ayrılan çift, 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı ve kızına “Manolya Tiara” adını verdi.