Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN KI DİZİSİNDE OYNAYAN WILMA ELLES YENİDEN ANNE OLUYOR

Bir döneme iz bırakan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde rol alan Wilma Elles, yeniden anne olma sevincini yaşıyor. 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında bebek beklediğini müjdeledi.

USLANMAZ BİR MUTLULUK

Elles paylaşımında, “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadelerine yer verdi. Ayrıca hamilelik fotoğraflarını paylaşarak, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” dedi.

YENİ ADI “MÜCELLA”

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra “Mücella” ismini kullanmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile ilişkiye başlamış, 2015 yılında ise Milat ve Melodi adlı ikiz çocukları dünyaya gelmişti. Çift 2019’da ayrılmıştı. Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlenerek, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarına “Manolya Tiara” adını verdiler.