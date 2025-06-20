Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor

ALMANYA ASILLI OYUNCU YENİDEN ANNE OLUYOR

Bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde yer alan Wilma Elles, yeniden anne olma heyecanı yaşıyor. 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden bebek beklediğini açıkladı.

HAMİLELİĞİ DUYURDUĞU AN

Elles, yaptığı paylaşımında, “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadeleriyle müjdeli haberi verdi.

AİLESİNİ BÜYÜTÜYOR

Hamilelik sürecine dair fotoğraflarını paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” sözleriyle duygularını aktardı.

YENİ VATANDAŞLIK VE GEÇMİŞİ

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra “Mücella” ismini aldığını duyurmuştu. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile ilişkiye başlayan Elles, 2015 yılında ikizleri Milat ve Melodi’yi dünyaya getirdi. 2019’da çiftin yolları ayrılırken, Elles 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Elles, son olarak 5 Ekim 2023’te üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı ve kızına “Manolya Tiara” adını verdi.