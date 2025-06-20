Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, yeniden anne olma mutluluğunu yaşıyor. 38 yaşındaki Alman kökenli oyuncu, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.

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Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLAR VE AİLE GÖRÜŞLERİ

Hamilelik fotoğraflarını da paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” sözlerini dile getirdi.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANDI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının “Mücella” olduğunu bildirmişti. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile başladığı ilişki, 2015 yılında Milat ve Melodi adlı ikizlerin dünyaya gelmesiyle devam etti. Ancak çift, 2019’da ayrıldı. Elles, 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlendi ve 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı. Çift, kızlarına “Manolya Tiara” adını verdi.