Wilma Elles, Dördüncü Kez Anne Oluyor

YENİ ANNE OLMA MUTLULUĞU

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan oyuncu Wilma Elles, yeniden anne oluyor. 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, sosyal medya platformunda bebek beklediğini duyurdu.

GÜZEL HABERİ PAYLAŞTI

Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadelerine yer verdi.

AİLELERİNİ BÜYÜTMEKTE

Hamilelik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” şeklinde konuştu.

TÜRK VATANDAŞLIĞI VE YENİ HAYATI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının “Mücella” olduğunu duyurmuştu. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başlayan Elles, 2015 yılında Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya getirmişti ancak çift 2019’da ayrılmıştı. Elles, 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlendi ve 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına “Manolya Tiara” adını verdi.