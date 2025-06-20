Wilma Elles Dördüncü Kez Hamile

WILMA ELLES YENİDEN ANNE OLUYOR

Bir döneme damga vuran “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde yer alan oyuncu Wilma Elles, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabında duyurdu. 38 yaşındaki Alman kökenli oyuncu, mutlu haberi hayranlarıyla paylaştı.

GÜZEL HABERİ DUYURDU

Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadesini kullandı.

AİLELERİ BÜYÜYOR

Hamilelik sürecine dair fotoğraflar paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” şeklinde duygularını ifade etti.

YENİ ADI MÜCELLA

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra “Mücella” ismiyle tanındı. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile ilişkiye başlayan Elles, 2015’te Milat ve Melodi adlı ikiz çocuklarını kucaklarına aldı. 2019’da çiftin yolları ayrıldı. Elles, 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlendi ve 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına “Manolya Tiara” adını verdi.