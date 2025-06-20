Wilma Elles Dördüncü Kez Hamile Kalıyor

ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDUĞUNU DUYURDU

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan Wilma Elles, yeniden anne olma heyecanı yaşıyor. 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden bebek beklediğini duyurdu.

HABERİ PROGRAMDA DUYURDU

Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” ifadelerini kullandı. Hamilelik fotoğraflarını da paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” şeklinde konuştu.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMIŞTI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının “Mücella” olduğunu belirtmişti. 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile ilişkiye başlayan Elles, 2015’te ikizleri Milat ve Melodi’yi dünyaya getirmişti. Çift, 2019 yılında ayrılmış, 2022’de ise Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Elles, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü çocuğunu kucağına almış ve kızlarına “Manolya Tiara” adını vermişti.