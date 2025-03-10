X Platformunda Küresel Erişim Sorunu Yaşanıyor

ERİŞİM SORUNU DEVAM EDİYOR

Elon Musk’un sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar gün içerisinde belli aralıklarla platforma ulaşmakta zorluk çekiyor ve anasayfalarını yenileyemiyor. 19:17 itibarıyla platforma hâlâ erişim sağlanamıyor.

KÜRESEL ÇAPTA YAŞANAN SORUN

Erişim sorununun küresel çapta yaşandığı gözlemlenirken, X’ten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Durumun nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

BAKANLIKTAN GELEN BİLGİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X servislerinde global bir hizmet kesintisinin meydana geldiğini ifade ederek, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X’den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor.” şeklinde açıklama yaptı.