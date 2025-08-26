X Ve Xai, Apple Ve Openai’ye Dava Açtı

X VE XAI, APPLE’A DAVADA BULUNDU

X ve xAI, Apple’ın OpenAI’yi iPhone’un işletim sistemi ile entegre etme kararının “rekabete zarar verdiği ve tüketicilerin seçim hakkını elinden aldığı” gerekçesiyle federal mahkemeye başvurdu. Texas’ta açılan davada, Apple ve OpenAI’ın rakiplerini dışlayarak tekellerini koruma amacı gütmekte olduğu ve X ile xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engellemek için pazarın kilitlendiği iddiası yer alıyor. Dava metninde, Apple ve OpenAI’ın “rekabeti engelleyici planlarını durdurmak” ve “milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek” üzere yasal yollara başvurduğu ifade edildi.

ÖZEL ANLAŞMA GÜNDEME GELDİ

Dava kapsamında, Apple’ın uygulama mağazasında, OpenAI ile yapmış olduğu özel anlaşma dolayısıyla, X uygulaması ile xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok’un uygulamasını yaygınlaştırmaktan kaçındığı iddia ediliyor. OpenAI Sözcüsü, bu konuya ilişkin açıklamasında, davanın “Musk’ın devam eden taciz eğilimiyle uyumlu” olduğunu belirtirken; Apple Sözcüsü, App Store’un “adil ve önyargısız” olacak şekilde tasarlandığını, uygulamaların “objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından oluşturulan listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla” sunulduğunu savunuyor.

MUSK’TAN AÇIKLAMA

Bu ay içerisinde, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Musk, “Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını engelleyen bir davranış sergiliyor ve bu açıkça antitröst ihlali” sözlerine yer verdi. Ayrıca, xAI’ın yasal işlem başlatacağını da duyurdu.