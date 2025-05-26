Xabi Alonso Real Madrid’i şok etti

REAL MADRID’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Hayal kırıklığı ile sona eren sezonun ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, Xabi Alonso’yu göreve getirdi. Xabi Alonso, bu görevi devraldıktan hemen sonra yaptığı açıklamalarda, “Yeni bir çağın ilk günü olduğuna inanıyorum. Televizyonda bizim maçlarımızı izleyen insanların, ‘Vay be! Gerçekten harika oynuyorlar’ demelerini istiyorum.” sözlerine yer verdi. Ayrıca, bazı oyuncuların tam potansiyellerini gösteremediği konusunda görüş bildirdi.

CAMAVINGA’NIN POTANSİYELİ

Xabi Alonso ve Real Madrid yönetimi, genç Fransız yıldız Camavinga’nın son derece büyük bir potansiyele sahip olduğunda hemfikir olsa da, Alonso’nun düşüncesi, Camavinga’nın beklenen performansı sergileyemediği yönünde. Bu durum, takımın geleceği açısından önemli bir mesele olarak öne çıkıyor.

ORTA SAHA ROTASYONU

Xabi Alonso, orta saha rotasyonunda Fede Valverde ve Tchouameni’yi ‘dokunulmaz’ olarak görüyor ve bu oyuncuların takımda kesinlikle bırakılmasını talep ediyor. Yeni teknik direktör, bu iki ismin önemine vurgu yaparken, takımın başarısı için kritik bir rol oynamalarını bekliyor.