Xiaomi 15 Resmen Tanıtıldı: Şık Tasarım ve Gelişmiş Kamera

ŞIK TASARIM VE GÜÇLÜ DONANIM

Xiaomi 15, şıklığı ve güçlü teknolojisiyle akıllı telefon pazarında kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor. 6.36 inç AMOLED ekranı, ince çerçeveleri ile dikkat çekerken, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık seviyesiyle göz kamaştırıyor. Fotoğrafçılık tutkunları için Leica imzalı üçlü kamera sistemiyle donatılan bu model, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip.

GENİŞ BELLEK SEÇENEKLERİ

Xiaomi, geniş bellek alternatifleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve etkileyici 16GB+1TB seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Tüm bu özellikler, Xiaomi 15’in yüksek performans sunma amacını destekliyor. Modelin rengarenk tasarımıyla birlikte şıklığı ve zarafeti de gözler önüne seriliyor.

REKABETÇİ FİYAT POLİTİKASI

Tasarımsal detaylarının yanı sıra, 152.3×71.2×8.08mm ölçülerinde ve sadece 191 gram ağırlığında olması, Xiaomi 15’in kullanıcı konforunu artırıyor. Amiral gemisi segmentindeki bu yeni oyuncu, yaklaşık 630 dolarlık başlangıç fiyatıyla sektörde rekabetçi bir konumda bulunuyor. Xiaomi 15 ve 15 Pro hakkındaki detaylı bilgilere Çin menşeli teknoloji devi Xiaomi’nın resmi web sitesinden ulaşmak mümkün.