Xiaomi 15 Serisi Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatlar

XIAOMI 15 SERİSİ BARSELONA’DA TANITILDI

Xiaomi, en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Xiaomi 15 Serisini Barselona’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğinde tanıttı. Profesyonel görüntüleme alanında en üst seviyeyi hedefleyen bu seri, Leica Summilux optik lensi ile her koşulda etkileyici fotoğraflar ve videolar çekme imkanı sunuyor. Xiaomi HyperOS 2 işletim sistemiyle güçlendirilen seri, performans, bağlantı ve yapay zeka yeteneklerini artırarak kesintisiz bir mobil deneyim sağlıyor. Ayrıca etkinlikte Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Max ve yeni renk seçeneğiyle Xiaomi Smart Band 9 Pro gibi yenilikçi ürünler de tanıtıldı.

XIAOMI 15 ULTRA: FOTOĞRAFÇILIĞIN ZİRVESİ

Xiaomi 15 Ultra, klasik kamera tasarımından ilham alan şık bir yapıya sahip. Siyah, Beyaz ve Gümüş Krom gibi üç farklı renk seçeneğiyle sunulan cihaz, güç ve zarafeti mükemmel bir şekilde dengeliyor. Gümüş Krom modeli, havacılık sınıfı cam fiber ile PU deri malzemelerini bir araya getirerek hem dayanıklılığı artırıyor hem de premium bir his sağlıyor. Cihaz, 6.73 inçlik WQHD+ AMOLED ekranıyla 3200 x 1440 çözünürlük ve 522 ppi piksel yoğunluğu sunarak olağanüstü bir netlik sağlıyor. Ayrıca, ekran 3200 nit tepe parlaklığına ulaşabilirken, 1Hz Always-on Display özelliği enerji verimli bir şekilde saat, tarih ve bildirimleri her an erişilebilir kılıyor. Gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörü, ıslak veya kirli parmaklarla bile hızlı ve güvenilir bir kilit açma imkanı sunuyor.

XIAOMI 15 ULTRA KAMERA SİSTEMİ

Xiaomi 15 Ultra, mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. 14 mm’den 200 mm’ye kadar uzanan odak uzaklığı aralığıyla optik seviyede yakınlaştırma sunuyor. Leica Summilux lenslerle donatılan ana kamera, 50 MP Sony LYT-900 görüntü sensörüyle mükemmel netlik ve detay sunarken, geniş ƒ/1.63 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta üstün bir performans sağlıyor. Cihazın dört kameradan oluşan sistemi, portre ve sokak fotoğrafçılığı için optimize edilen 70 mm Leica floating telefoto kamera ile destekleniyor. Bu sayede 10 cm kadar yakın mesafeden en ince ayrıntıları yakalamak mümkün oluyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA VİDEO KAYDI

Xiaomi 15 Ultra, videografi standartlarını yeniden tanımlıyor. Kullanıcılar, gelişmiş özelliklerle sinematik videolar çekebiliyor. Hem ana kamera hem de periskop telefoto kamera, 4K çözünürlükte 120 fps video kaydı yapabiliyor. Ana kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) ile donatıldı. Bu sayede hareket kaynaklı sarsıntıyı en aza indirdiğinde bile profesyonel kalitede videolar sunuyor. Xiaomi 15 Ultra, Dolby Vision® formatında 4K 60 fps video kaydını destekliyor.

XIAOMI 15: KOMPAKT VE ÇOK YÖNLÜ

Xiaomi 15, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığını ön planda tutarak dört dikkat çekici renk seçeneği ile sunuluyor. Cihazın entegre kamera modülü, akıcı ve dayanıklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 6.36 inç CrystalRes AMOLED ekranı, 2670 x 1200 çözünürlük ve 460 ppi piksel yoğunluğuyla keskin görseller sunuyor. Xiaomi 15’in üçlü kamera sistemi, 14 mm’den 120 mm’ye geniş bir odak uzaklığı aralığı sağlarken, Leica Summilux lensli ana kamera, mükemmel performans sunuyor.

DÜNYA ÇAPINDA YENİLİKLER

Xiaomi 15 Serisi, yeni nesil Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform’u ile güçleniyor. Bu işlemci, önceki nesillere göre daha yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlıyor. Xiaomi Surge Pil Yönetim Sistemi, cihazların gün boyu kesintisiz performans sunmasını sağlıyor. Xiaomi 15 Ultra ve Xiaomi 15, UFS 4.1 depolama teknolojisi ile hız ve verimlilik sağlıyor.

XIAOMI HYPEROS 2 DENEYİMİ

Xiaomi HyperOS 2, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlandı. Sistem akıcılığı, çapraz platform bağlantısı ve yapay zeka etkileşimleri ile üretkenlik araçlarına kesintisiz erişim sağlıyor. AI Writing, AI Speech Recognition ve diğer özellikleri sayesinde kullanıcılar, içeriklerini zahmetsizce düzenleyebiliyor. Xiaomi Notlar, Xiaomi Takvim gibi uygulamalarla entegre çalışarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

PRIŞTIKLAR VE FİYATLANDIRMA

Xiaomi 15, 49.999 TL ile 54.999 TL arasında fiyatlandırılırken, Xiaomi 15 Ultra’nın fiyatları 79.999 TL ile 89.999 TL aralığında yer alıyor. Xiaomi Pad 7 ve 7 Pro ise sırasıyla 15.999 TL ve 25.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu yeni cihazlar, kullanıcılar için daha akıllı ve verimli bir teknoloji deneyimi sunuyor.