Xiaomi’nin Güncelleme Almayacak Modelleri Açıklandı

Xiaomi, telefon pazarında hızla büyüyor ve bunu, geniş kitlelere hitap eden çeşitli cihazlarla sağlıyor. 2025 yılının en iddialı amiral gemi modellerinden biri olan Xiaomi 15 Ultra’nın tanıtımı birkaç gün içinde gerçekleşecek. Yakın zamanda, Xiaomi, beş farklı modelden oluşan Redmi Note 14 serisini piyasaya sürdü. Bu serinin en düşük fiyatlı modeli 200 euro, en yüksek fiyatlı modeli ise 500 euro seviyesinde. Tüm modeller 6.7 inç, 120Hz AMOLED ekran ile geliyor; bu da fiyat-performans açısından dikkat çekici bir özellik. Xiaomi, geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor gibi duruyor. Ancak her şeyin bir bitiş noktası var: Şubat 2025 itibarıyla, Xiaomi markasına ait bazı telefonlar artık resmi yazılım güncellemeleri almayacak. Bu telefonlar, Xiaomi’nin Destek Sonu (EOS) listesine alındı ve artık işletim sistemi, güvenlik yaması güncellemeleri ve hata düzeltmeleri gibi resmi yazılım güncellemeleri sunulmayacak. Bu ay itibarıyla güncellemelerden mahrum kalacak modeller şunlardır:

• Redmi Note 11 SE

• Redmi Note 11S 5G

• Redmi Note 11S

• Redmi Note 11

• Redmi Note 11 5G

• POCO M4 Pro

• POCO X4 Pro 5G

• Redmi 10C

• Redmi 10 (2022)

Bu gelişme, özellikle HyperOS 1.0 kullanıcıları için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor çünkü bu cihazlar HyperOS 2.0’a yükseltilmeyecek. Xiaomi, genellikle telefonlarına 2-3 yıl süresince Android güncellemeleri, 3-4 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Redmi Note 11 serisi ve POCO X4 Pro 5G, 2022 yılında piyasaya sürülmüş olup, bu modellerin güncelleme döngüsü sona erdi. Şirket, daha yeni modellere öncelik vererek yazılım güncellemelerini bu cihazlara sunuyor ve böylece en güncel cihazlar için güvenlik ve yazılım iyileştirmelerini sağlıyor.

GÜNCELLEMELERİN ÖNEMİ

Güvenlik ve işletim sistemi güncellemeleri, bir akıllı telefonun performansını, güvenliğini ve ömrünü korumada kritik bir rol oynuyor. Bu güncellemeler, hackler tarafından kullanılabilecek güvenlik açıklarını kapatıyor ve kullanıcı verilerini olası tehditlere karşı koruyor. Düzenli güvenlik yamaları, kişisel bilgilerin, finansal verilerin ve hassas dosyaların kötü niyetli yazılımlardan ve siber saldırılardan korunmasında önemli bir yer tutuyor. İşletim sistemi güncellemeleri, cihazın işlevselliğini artırarak yeni özellikler sunuyor, sistem performansını optimize ediyor ve batarya verimliliğini iyileştiriyor. Ayrıca en yeni uygulamalarla uyumluluğu sağlıyor ve zamanla performans sorunlarının ortaya çıkmasının önüne geçiyor. Güncellemeler yapılmadığı takdirde, akıllı telefonlar güvenlik açılarına daha karşı duyarlı hale gelebiliyor ve eski yazılımlar nedeniyle zorluklarla karşılaşabiliyor. Üreticiler genellikle daha yeni modellere öncelik verirken, eski cihazlar desteklerini yavaş yavaş kaybediyor. Donanım sınırlamaları uzun vadeli desteği kısıtlasa da, zamanında yapılan güncellemeler, bir telefonun yaşamı boyunca sorunsuz ve güvenli bir kullanıcı deneyimi elde etmek için oldukça önemli.