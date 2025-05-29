Yaban Domuzları Beslemek Yasaklandı!

YABAN DOMUZLARI ŞEHİR MERKEZİNDE ARTIK SIK GÖRÜLÜYOR

Son dönemlerde Kuşadası’nda, şehir merkezine kadar inen yaban domuzları, hem halkı hem de yetkilileri endişelendiriyor. Uzun bir süredir bu duruma karşı etkili bir önlem alınmaması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar bu vahşi hayvanlarla neredeyse iç içe yaşamaya alışmış durumda. Ancak yaban domuzlarının her an ölümcül saldırılara neden olabilecek kadar tehlikeli olduğu unutmamalı.

YABAN DOMUZLARINI BESLEMEK ARTIK YASAK

Olası bir faciayı önlemek için Kuşadası Kaymakamlığı bir dizi karar aldı. Son dönemlerde artan yaban domuzu popülasyonu ve bu hayvanların evcil hayvan gibi beslenmesi üzerine önemli bir açıklama yapıldı. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararlarına dayanan bu duyuruda, yaban domuzlarının evcil gibi beslenmesi yasaklandığı bildirildi.

YASAKLARI İHLAL EDENE AĞIR CEZA

Yetkililer, doğaya ait olan yaban domuzlarının insan yerleşimlerine yaklaşmasının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına vurgu yaparak, vatandaşların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/1-b maddesi uyarınca cezai işlemle karşılaşabileceğini belirtti. Bu yasakları ihlal edenler için 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.

DOMUZLAR YERLEŞİM ALANLARINA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklamanın sonunda, “Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım” çağrısıyla tüm vatandaşların duyarlı olmaları, yaban hayvanlarını beslememeleri ve belediye ya da Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içinde olmaları istendi. Kuşadası’nda ormanlık alanlara yakın yerlerde yiyecek arayan yaban domuzlarının sıkça yerleşim alanlarına indiği gözlemlendi. Yetkililer, bu hayvanların doğal dengenin bir parçası olduğunu ancak beslenerek evcilleştirilmesinin ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.