Yaban Domuzlarını Beslemek Yasaklandı

Son günlerde Kuşadası’nda şehir merkezine kadar inen yaban domuzları, hem halk hem de yetkililer açısından kaygı yaratıyor. Uzun bir zamandır bu duruma karşı etkili bir tedbir alınmazken, bazı vatandaşlar bu vahşi hayvanlarla neredeyse iç içe yaşamaya alıştı ve onları evcil gibi beslemeye başladı. Ancak yaban domuzlarının her an tehlikeli saldırılara yol açabileceği gerçeği göz ardı edilmemeli.

YABAN DOMUZLARINI BESLEME YASAĞI GETİRİLDİ

Olası bir tehlikeyi engellemek amacıyla Kuşadası Kaymakamlığı yeni bir karar aldı. Bu karara göre, bölgede son zamanlarda artış gösteren yaban domuzu popülasyonu ve bu hayvanların evcil hayvan gibi beslenmesiyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, yaban domuzlarının evcil gibi beslenmesi yasaklandı.

CEZA UYGULAMASI DEVREDE

Yetkililer, bu doğaya ait hayvanların insan yerleşimlerine yaklaşmasının ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Ayrıca vatandaşların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/1-b maddesi uyarınca cezai işlemlerle karşılaşabileceği ifade edildi. Yasağı ihlal edenler için 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.

KIRSALDA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Açıklamada, “Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım” vurgusu yapılarak, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaban hayvanlarını beslememeleri gerektiği ve belediye ya da Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliği yapmaları gerektiği belirtildi. Kuşadası’nda, ormanlık alanlara yakın bölgelerde yiyecek arayan yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği gözlemlenmişti. Yetkililer, bu hayvanların ekosistemin bir parçası olduğunu ancak beslenmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.