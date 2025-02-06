Yabancı Oranı Artan ve Azalan Hisseler

YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN HİSSE SENETLERİ RAPORU

İş Yatırım tarafından hazırlanan yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde günlük yabancı oranları tablosu paylaşıldı. Raporda, günlük bazda yabancı oranı en fazla artan ve en çok azalan hisseler detaylandırıldı.

EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Bugün yayımlanan rapora göre, günlük yabancı oranı en çok artış gösteren hisseler arasında DCTTR: 2.99 bps, SMRVA: 1.91 bps ve BEGYO: 1.8 bps yer almakta. Bu hisseler, yabancı yatırımcıların ilgisini çekenlerden biri haline geldi.

EN ÇOK AZALAN HİSSELER

Raporda ayrıca, yabancı yatırımcı oranı en çok azalan hisseler de belirtildi. Bu hisseler IHYAY: -2.7 bps, EKGYO: -2.26 bps ve FROTO: -1.49 bps olarak sıralandı. Yatırımcılar bu hisselerde dikkatli olmakta fayda görebilir.

SÜREKLİ ARTAN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisselerden beşi ise şunlardır: DMRGD: 10 gün, HATEK: 10 gün, RALYH: 10 gün, TSKB: 10 gün ve KRDMA: 9 gündür artış göstermekte. Bu hisseler, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

SÜREKLİ AZALAN HİSSELER

Diğer taraftan, yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisseler arasında ise AKMGY: 10 gün, ARSAN: 10 gün, EGPRO: 10 gün, PRDGS: 10 gün ve RAYSG: 9 gündür gözlemlenmekte. Yatırımcılar için bu durum önemli bir gösterge oluştuyor.