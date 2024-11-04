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Yabancı Oranı Değişen Türk Hisseleri

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YABANCI ORANI ARTIŞ VE AZALIŞ GRAFİKLERİ

İş Yatırım tarafından oluşturulan günlük yabancı oranları tablosunda, yabancı yatırımcıların hisse senetlerindeki en fazla artış ve azalış gösteren hisseler detaylandırıldı. Raporda yer alan bilgilere göre, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler arasında “EKGYO: 0.77 bps”, “GUBRF: 0.56 bps” ve “ALCTL: 0.53 bps” ilk sıralarda yer alıyor. Buna karşın, yabancı oranı en çok azalan hisseler ise “IHAAS: -0.91 bps”, “OZATD: -0.81 bps” ve “OBASE: -0.76 bps” olarak görüntüleniyor.

DEVAMLI ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Son günlerde yabancıların alım satım işlemlerinde sürekli artış gösteren hisse senetleri arasında “DOAS” ve “ISKPL” 7 gündür, “ASTOR”, “DGNMO” ve “HTTBT” ise 6 gündür yabancı oranlarının yükseldiği görülüyor. Öte yandan, düşüş eğilimi gösteren hisseler arasında “SOKM” 9 gün, “DERIM” 5 gün, “IPEKE” 5 gün, “BINHO” 4 gün ve “ZOREN” 4 gündür yabancı oranlarının sürekli olarak azaldığı dikkat çekiyor.

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