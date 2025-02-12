Yabancı Yatırımcıların İlgi Gösterdiği Hisseler

YABANCI YATIRIMCI HİSSE SENETLERİ RAPORU

İş Yatırım tarafından hazırlanan yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinin günlük yabancı oranları tablosuna göre, en fazla artış ve düşüş gösteren hisseler belirlendi.

ARTAN HİSSELER VE YABANCI ORANLARI

Yeni raporda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler şunlardır: SERNT: 2.79 bps, KRDMD: 2.15 bps, PGSUS: 1.34 bps. Bu hisseler, yabancı yatırımcıların ilgisini artırarak dikkat çekiyor.

AZALAN HİSSELER VE YABANCI ORANLARI

Aynı rapora göre, yabancı oranı en çok azalan hisseler ise KRTEK: -2.46 bps, CEOEM: -1.6 bps, BINBN: -1.52 bps olarak sıralanmakta. Bu durum, yatırımcılar açısından önemli bir göstermektedir.

SÜREKLİ ARTAN YABANCI ORANI GÖSTEREN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı düzenli olarak artan 5 hisse şunlardır: ETILR: 10 gün, HATEK: 10 gün, KRGYO: 10 gün, RALYH: 10 gün ve KLKIM: 9 gündür sürekli olarak yabancı oranlarını yükseltiyor.

SÜREKLİ AZALAN YABANCI ORANI GÖSTEREN HİSSELER

Buna karşılık, son günlerde yabancı oranı sürekli olarak düşen 5 hissenin durumu ise şöyle: ARSAN: 10 gün, AYEN: 10 gün, GUNDG: 10 gün, MNDRS: 10 gün ve SELGD: 10 gündür yabancı oranlarında bir azalma gözleniyor.