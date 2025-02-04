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Yabancı Yatırımcıların İlgi Gösterdiği Hisseler

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YABANCI ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

İş Yatırım tarafından hazırlanan rapor, yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde günlük yabancı oranları tablosunu içeriyor. Günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler arasında MOPAS: 3.5 bps, SMRVA: 2.72 bps ve KRGYO: 1.79 bps olarak belirtiliyor. Bunun yanında, en fazla azalan yabancı oranına sahip hisseler ise LINK: -7.28 bps, BEGYO: -2.36 bps ve IZFAS: -1.89 bps olarak listeleniyor.

SÜREKLİ ARTAN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisseler arasında HATEK, RALYH ve TSKB ilk sırada yer alıyor ve bu hisselerin her biri 10 gündür artış gösteriyor. Ayrıca, ALBRK: 8 gün ve DMRGD: 8 gün boyunca yabancı oranında sürekli bir yükseliş kaydediliyor.

SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER

Öte yandan, son günlerde yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisseler arasında AKMGY: 10 gün, ARSAN: 10 gün, BNTAS: 10 gün, EGPRO: 10 gün ve LIDER: 10 gün yer alıyor. Bu hisseler, belirli bir süre boyunca yabancı yatırımcılardan az ilgi gördü.

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