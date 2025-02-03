Yabancı Yatırımcının Radarındaki Hisse Senetleri

YABANCI YATIRIMCILARDA GÜNLÜK HISSERDEKİ DEĞİŞİMLER

İş Yatırım tarafından oluşturulan rapor, yabancı yatırımcılar açısından hisse senetlerinde günlük bazda meydana gelen değişimleri ortaya koyuyor. Bu raporda, en çok artan ve en çok azalan hisse senetlerinin güncel bilgileri yer alıyor.

ARTAN HİSSELERİN DETAYLARI

Bugün yayımlanan rapora göre, günlük yabancı oranında en çok artış gösteren hisseler şunlardır: OZATD: 5.87 bps, LIDFA: 1.07 bps ve SMRVA: 0.89 bps. Bu hisseler, yatırımcıların ilgisini çeken ve yabancı yatırımlarını artıran örnekler olarak öne çıkıyor.

AZALAN HİSSELERİN ANALİZİ

Rapor ayrıca, yabancı oranı en çok azalan hisse senetlerini de gözler önüne seriyor. Bu hisseler arasında GUNDG: -2.13 bps, IZFAS: -1.88 bps ve IHLAS: -1.45 bps bulunuyor. Azalan yabancı oranları, bu hisselere yönelik yatırımcı güveninin düşmesi olarak değerlendirilebilir.

SÜREKLİ ARTAN VE DÜŞEN HİSSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisseler arasında 5 tanesi dikkat çekiyor: ANSGR: 10 gün, HATEK: 10 gün, RALYH: 10 gün, TSKB: 9 gün ve ALBRK: 7 gündür yabancı oranı sürekli artış gösteriyor. Öte yandan, yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5’i ise; AKMGY: 10 gün, EGPRO: 10 gün, LIDER: 10 gün, MZHLD: 10 gün ve ARSAN: 9 gündür yabancı oranı sürekli düşüş yaşıyor. Bu veriler, piyasa hareketliliği açısından önemli bir gösterge niteliğinde.