Yabancılar Hisse ve DİBS Alımı Yaptı

YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN NET HİSSE ALIMLARI

Yurt dışında yerleşik bireyler, piyasa fiyatları ve döviz hareketlerinden arındırılmış bilgilerle 24 Ocak haftasında toplamda 345,4 milyon dolar net hisse alımı gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı haftada DİBS (Kesin Alım) net alımları 382,9 milyon dolara ulaşmış durumda.

DİBS ALIMLARI VE STOKLARI

Bu dönemde, yurt dışında bulunan kişilerin DİBS (Ters Repo) alımları net 39,5 milyon dolar olarak kaydediliyor. Ayrıca, net DİBS (Teminat) alımları ise 240,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. DİBS (Ödünç) işlemleri ise böyle bir dönemde gerçekleşmiyor. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları, piyasa değeri olarak 34 milyar 217,0 milyon dolara ulaşıyor.

Stoklar içerisinde DİBS (Kesin Alım) stokları 20 milyar 562,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 591,6 milyon dolar ve DİBS (Teminat) stokları da 11 milyar 391,6 milyon dolara kadar yükseliyor. Bu veriler, yurt dışında yerleşik kişilerin Türk piyasalarına olan ilgisini gösteriyor.