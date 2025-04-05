Yakıt Deposunda 21 Kg Uyuşturucu Bulundu

HAKKARİ’DE BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası’nda şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik köpeğin yaptığı aramada, aracın yakıt deposunda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

METAMFETAMİN VE EROİN YAKALANDI

Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddelerin özel bir şekilde saklandığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Aracın sürücüsü gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonla büyük bir uyuşturucu sevkiyatının önlendiği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAŞARILI ÇALIŞMASI

Hakkari’deki güvenlik güçleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı etkin mücadelelerini sürdürüyor. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu trafiğini engellemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.