Yaklaşık 20 Milyon Öğrenci Karne Alacak

EĞİTİM YILINDA YAZ TATİLİ DÖNEMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi ve yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için 3 aylık yaz tatili başlıyor. Öğrenciler, yılın son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle değerlendirdi.

YKS MARATONU BAŞLIYOR

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu geldi. Adaylar, yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar düzenleyecek. Bu sınavlar 23 Haziran’da başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni müfredat, eğitim öğretim süreçlerinde birçok yeniliği beraberinde getirdi. İlk kez okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta müfredat kademeli şekilde uygulandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim olacak. Ortaokul 7. ve 8. sınıflarda zanaat atölyeleri oluşturulmasından sonra, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyesinde meslek ortaokulları açıldı. Ayrıca, öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı tarihi belirlendi. 23-27 Haziran tarihleri arasında, öğretmenler istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında bu programa katılabilecek.