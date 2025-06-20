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Yaklaşık 20 Milyon Öğrenci Karne Alacak
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Yaklaşık 20 Milyon Öğrenci Karne Alacak

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAMAMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için üç aylık yaz tatili dönemi başladı. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasında sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile vakit geçirdi.

ÖĞRENCİLER YKS HAZIRLIĞINDA

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bekliyor. Öğrenciler, yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlayacak. Sınavlar, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere beş ilde yapılacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesindeki yeni müfredat, bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde uygulanmaya başlandı. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıf düzeyinde kademeli olarak ilk kez hayata geçirildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair ana gündem konularından biri, mesleki ve teknik eğitim olacak. Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından, bu yıldan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açıldı. Öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da açığa çıktı. 23-27 Haziran tarihlerinde öğretmenler, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında Mesleki Çalışma Programı’na katılabilecek.

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