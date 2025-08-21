Yaklaşık 732 Milyon TL TMSF’ye Aktarıldı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN İLANI

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereğince bankalar nezdindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listeleri, şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet sitelerinde 4 ay süreyle ilan ediliyor. Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından gerçekleştirilen en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan bu tür hesaplar zaman aşımına uğruyor ve TMSF’ye aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla, en son 2014 yılında işlem gören hesapların Fona devri yapılmış durumda.

DEVİR İŞLEMLERİ VE HESAP TUTARLARI

Bankalar tarafından yapılan ilanlar sonucunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devrediliyor. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların TL karşılığı toplam tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak belirleniyor. Bu hesaplarda unutulan kıymetlerin detayları ise 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları ve 714 bin 907,82 dolar tutarında altın olarak sıralanıyor ve toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarında kıymet TMSF’ye aktarılmış durumda.

TOPLAM HESAP SAYISI VE GEÇEN DÖNEMLER

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 olarak kaydediliyor. Önceki yıllarda, 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye geçmiş bulunuyor.